Снимка: Стопкадър
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Васил Михайлов се издирва от Атина за участие в организирана престъпна група, въоръжен грабеж и нанасяне на тежка телесна повреда
Окръжният съд в Кюстендил ще разгледа делото за екстрадицията в Гърция на Васил Михайлов, известен още като „прокурорския син”.
Срещу Михайлов има издадена европейска заповед за арест във връзка с разследване в южната ни съседка за шест тежки престъпления, сред които участие в организирана престъпна група, причиняване на тежка телесна повреда и въоръжен грабеж.
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Гръцката страна вече е дала гаранции, че при евентуална осъдителна присъда той ще може да изтърпи наказанието си в български затвор. Срещу Васил Михайлов има и две висящи наказателни производства у нас. Днес се очаква магистратите да преценят как да продължи процесът.Редактор: Мария Барабашка
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