По-оживено гласуване в сравнение с първия тур на президентските избори, но без признаци за масова организирана мобилизация на избиратели. Такава е обстановката в една от най-големите избирателни секции в Истанбул, разположена в квартал Авджълар.

На 25 октомври до урните отидоха едва 7500 души. Това е четири пъти по-малко в сравнение с подадените гласове на парламентарния вот през април.

Днес избирателната активност е по-висока спрямо предходната неделя, когато коридорите пред секцията са били почти празни. Въпреки това не се наблюдава голям наплив от желаещи да упражнят правото си на глас. Част от българските граждани, които не са участвали в първия тур, са решили да гласуват на балотажа, тъй като изборът вече е между двама кандидати.

В секцията в квартал Авджълар гласуването се извършва само с хартиени бюлетини, докато в останалите избирателни секции в Турция се използват както хартиени бюлетини, така и машини.

Изискването избирателите, които не са подали предварително заявление, да попълват декларация лично пред членовете на секционната избирателна комисия, създава затруднения за част от българските изселници, които не владеят достатъчно добре български език. Въпреки това към момента на включването в наблюдаваната секция не е имало случаи на хора, отказали се да гласуват заради невъзможност да попълнят документа.

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Снимка: Стоян Нешев, NOVA

Във втория час от началото на изборния ден в секцията в Авджалар бяха гласували едва 18 души, съобщи председателят на комисията Арзу Ипек. По думите ѝ новото изискване за попълване на декларации на български език създава сериозни затруднения най-вече за възрастните избиратели. По-младите намират начини да се справят, като използват онлайн преводачи.

Около 13:00 ч. турско време обаче в секцията в Авджалар се наблюдаваше леко оживление – гласувалите достигнаха около 80 души, докато по същото време на първия тур са били около 60. Подобна е картината и в останалите големи градове съсредоточие на български изселници като Бурса, Измир и Ергене. Вотът на територията на Турция се провежда смесено – както с хартиени бюлетини, така и с машини, като изборният ден там ще приключи с един час по-рано, отколкото в България.

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По данни към 14:00 часа в 22-те избирателни секции в Истанбул са гласували общо 1630 души, а в 17-те секции в района на Бурса до урните са отишли 1422 гласоподаватели.

Макар пред секциите да има малко повече оживление, изселниците си обясняват липсата на опашки с пълна липса на информация и умора от честите избори. Този път няма съобщения от изселническите организации, нито мобилизация от страна на политическите партии. „Няма информация, не са чули хората. Някои изобщо не знаят, че има избори, а на други вече им омръзна – осем пъти минаха”, споделят гласоподаватели в Авджалар.

Сред дошлите до урните цари и объркване кои точно са претендентите на балотажа. На въпрос кой трябва да бъде новият държавен глава, избирател отговори: „Ами не знам вече кой ще е. Засега все Радев викаме, ама дано той да спечели”. Други сънародници, които не са гласували на първия тур, пък признават, че сега са отишли до урните именно защото изборът е сведен само до двама кандидати и търсят добър международен авторитет за страната ни.

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Основна пречка пред вота остава изискването в Изборния кодекс декларациите да се попълват лично на български език пред членовете на секционната комисия. На терен обаче това правило невинаги сработва – в редица случаи самите членове на СИК са били принудени да попълват формулярите вместо затруднените избиратели, за да не се стига до нов отказ от гласуване, както се случи на първия тур.

Снимка: Стоян Нешев, NOVA

„Не само по-възрастните хора, но и по-младите – техният майчин език е турски език. Живеейки тук, те са свикнали да общуват с администрациите на турски език, включително попълвайки формуляри на турски език. И един формуляр на български език, който виждат непосредствено преди избора, разбира се, че ги притеснява. И имахме няколко случая, при които се отказаха да гласуват”, коментира генералният консул на България в Одрин Радослава Кафеджийска.