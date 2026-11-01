В Кърджали е образувано досъдебно производство срещу председател на секция в крумовградското село Пелин. Той стоял зад машината и поставял картата на гласоподавателите. Председателят е отстранен и е назначен служебно нов.

Спокойно започна изборният ден в Кърджали. Изключение правят четири секции в село Мост, които останаха без ток, а причината е авария. Екипи на „Гражданска защита“ помогнаха за отстраняването на този проблем. От РИК заявиха за NOVA, че тази неизправност не е попречила на изборния ден.

Към 11:00 часа избирателната активност бележи малък ръст - тя е 3,69%. Това прави с процент повече от гласувалите до този час миналата седмица, когато беше 2,66 на сто.

До момента се проверяват 5 сигнала за изборни нарушения. В една от секциите в града от 793 души са гласували 8 човека.

Изборният ден в Турция започна при слаба активност

На първия тур Кърджали отбеляза рекордно ниска избирателна активност. Миналата неделя от над 270 000 души, които имат право на глас тук в областта, до урните отидоха около 24 000 души.

Нагласите обаче този път на местните хора са активността да се покачи. Миналата седмица се говореше и за умишлен бойкот на гласуването. По-голямата част от хората очакват, че тази седмица картината ще се промени.

„Трябва да гласуваме, щом са ни дали това право”, смята един от избирателите.

„За първи път се случва да има толкова ниска избирателна активност. Отдавам го на незаинтересованост към президентската институция”, заяви председателят на СИК Любомир Калайджиев.

„Гласувах с надеждата този свят да се оправи”, казва един от избирателите. По думите на друг гласоподавател президентът не взима важни решения, но има някаква власт.