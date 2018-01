Богатите бизнес лидери на Китай имат възможността да вечерят с бившия британски премиер Дейвид Камерън, както и да се снимат с него, само срещу 12 хиляди лири, предава Ай нюз.

Бившият премиер на кралството е в Шанхай, където ще се срещне с китайския президент Си Дзинпин.Би Би Си се добра до материали, рекламиращи възможността за вечеря и снимка с Камерън. Рекламата е свързана с международен лидерски форум в Шанхай, който се състоя тази седмица. На нея се вижда снимка на Камерън, както и цена изписана в китайски юани.

Fancy meeting @David_Cameron to talk about that new #China UK investment fund he’s leading? Got £12k for dinner and a pic. He’s in shanghai... pic.twitter.com/2tYTPDyCPn