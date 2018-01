Пореден протест след изнасилването и убийството на дете в Пакистан. Местните хора са на мнение, че властите трябва да направят малко усилие, за да запазят децата. След бурните протести министърът на вътрешните работи нареди на полицията да арестува за 24 часа убиеца на Зайнеб.

Кървави протести след изнасилването и убийството на 8-годишно дете

Недоволството на хората бе предизвикано от смъртта на малката Зайнеб Ансари, която беше изнасилена и убита, а тялото й беше захвърлено в кофите за боклук. Момиченцето изчезва по пътя за класа си по изучаване на Корана, на 4 януари. Тялото й е намерено на около два километра от дома й в град Касур, Пакистан.

