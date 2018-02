Агънце с пет крака, което беше предвидено за семейната маса, беше пощадено и запазено като домашен любимец от собствениците на ферма, съобщава в. „Метро”.

Сестрите Йоланда и Анджела Джевит се влюбили от пръв поглед в животинката, която кръстили Хоуп („Надежда”, бел. превод). Агънцето се родило преди две седмици в Лодж Хаус Фарм, в графство Дърам, Великобритания.

WATCH: Five-legged lamb born on a farm is named after Forrest Gump as he loves to runhttps://t.co/PLOQkol09p pic.twitter.com/TVJC7H8WkS — The Yorkshire Post (@yorkshirepost) 19 март 2017 г.

„Тя има три перфектни предни крака с три рамена. Непрекъснато подскача насам-натам и си играе. Абсолютно нормално овца с допълнителен крак”, заяви фермерката Йоланда Джевит за медиите на острова.

Meet Forrest - the five-legged lamb. Isn't he adorable/creepy as hell? Get stuck into Episode 75 for two very different reactions. #Podcast pic.twitter.com/bAqzaJIljN — IRL UK Podcast (@IRL_UK_podcast) 27 март 2017 г.

„Много хора щяха да я убият, след като се роди, но ние не го направихме. Решихме да й дадем шанс и се радваме. Веднага щом стане, тя започва да търчи. Може да прави всичко и си пие млекцето без проблем”, добавя британката.

Хоуп вече е част от семейството и дори има собствена къщичка в рамките на фермата.

