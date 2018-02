Първият съдебен процес срещу последния оцелял заподозрян за атентатите в Париж на 13 ноември 2015 Салах Абдеслам започна тази сутрин в белгийската столица. Абдеслам отказа да дава показания.

The only surviving suspect in the 2015 Paris attacks, Salah Abdeslam, refuses to answer questions as he goes on trial in Brussels https://t.co/p2I10PXLty pic.twitter.com/bDMrqYNSFe — AFP news agency (@AFP) February 5, 2018

Той е подсъдим за съучастие в престрелка с полицията, довела до задържането му през 2016 г., информира БГНЕС.

VIDEO: Belgium is on high alert as the last surviving suspect in the 2015 Paris attacks, Salah Abdeslam, is to stand trial in Brussels pic.twitter.com/RZ8LltXhVy — AFP news agency (@AFP) February 5, 2018

Около половин час преди началото на първото съдебно заседание Абдеслам беше доведен с полицейски хеликоптер от Франция, където е поставен под арест. В сградата на брюкселския Дворец на правосъдието и около него има изключителни мерки за сигурност.

Абдеслам, брадясал и с бяла поло блуза, отказа чрез адвоката си да бъде сниман от медиите по време на 4-дневния процес, обяви съдията по делото.

В съдебната зала има две камери, които снимат процеса и позволяват на десетки журналисти да го следят от съседно помещение.

Предстои дело и във Франция, където Абдеслам ще отговаря за участието си в парижките атентати, при които загинаха 130 души.

