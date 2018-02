Архитектурна фирма показа концепцията си за футуристична сграда, приличаща на кристал, която ще се превърне в забележителност за германския град Еслинген, съобщи "Хайпбийст", цитиран от БТА.

Esslingen will start construction of a mixed-use building in 2020 to kick off a larger urban revitalization project. https://t.co/EbFdyV93qx

Строителството на проекта "Майлстоун" на холандската компанията "MVRDV" трябва да започне през 2020 г. Самата сграда ще бъде на 12 етажа и ще предоставя 70 хиляди квадратни метра пространство със смесено предназначение. В нея ще се помещават офиси, кафенета, ресторанти и зали за организиране на срещи.

@mvrdv has revealed ‘the milestone’, a 6,500 square meter building in esslingen, germany boasting a distinctive reflective façade with a void at its center. inspired by the appearance of crystallized rock, the interactive elevation is a reinterpretation … https://t.co/Vu6NKSP0Tn pic.twitter.com/twjw7kWlP3