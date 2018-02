Зимните олимпийски игри в Пьонгчанг, Южна Корея започнаха с бляскава церемония и изключителна шоу програма.

Българските олимпийци също изглеждаха впечатляващо по време на дефилето на националните отбори. Радослав Янков получи честта да носи националния трибагреник, а зад него въряха останалите родни спортисти, които ще се борят за медали в Пьонгчанг.

По врема на дефилето на националните отбори погледите бяха приковани и към съвместния тим на Южна и Северна Корея.

[VIDEO] The historical moment in which South Korea and North Korea walked together under the same flag as "Korea" 😭#OpeningCeremony #Olympics pic.twitter.com/nh0wsDaZ75