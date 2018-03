81 коли са сблъскаха на магистрала в окръг Мороу в американския щат Охайо заради снеговалеж, информира "Асошиейтед прес", цитирана от БГНЕС.

The Ohio State Highway Patrol say a crash that closed Interstate 71 Tuesday afternoon involved a total of 81 vehicles. https://t.co/1ODLGnHrm5