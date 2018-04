Полицията продължи цяла нощ да търси мъжа, който застреля четирима души в заведение в предградие на град Нешвил в щата Тенеси, предаде "Ройтерс", цитирана от БТА. През нощта полицията претърси училищата, за да се увери, че нападателят не е вътре и че ще е безопасно те да бъдат отворени днес.

Полицията идентифицира четирите жертви на нападението, извършено малко преди 3,30 ч. местно време вчера. Те са на възраст между 20 и 29 години и са били служители и клиенти на заведението. Двама от тях са застреляни пред ресторанта, а другите двама вътре. Двама души са ранени.

Нападателят се появил с пикап, почти гол, облечен само със зелено яке. Той открил стрелба, след като слязъл от пикапа си. После избягал, като преди това свалил и хвърлил якето. В него били открити амуниции за автомат AR-15.

"He was going to have to work to kill me," said James Shaw Jr., the Waffle House customer who wrested the weapon away from the shooter https://t.co/cdlLIjV8aZ