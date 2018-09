#KISSANDMAKEUP supporting @tartecosmetics campaign against cyber bullying. Dont be mean behind the screen! Be kind to each other and supportive. Lets promote positivity and love. #tartecosmetics Привет друзья, Я вам хочу рассказать про такой проект. Этот проект говорит о том что нужно быть друг друга очень добрыми и никогда не грубить По интернету! очень всем легко конечно сказать что-то плохое потому что они думают что это Интернет и ничего страшного в этом нету а на самом деле у всех есть чувства и когда человек читает какие-то негативные комментарии очень неприятно! Давайте друг другу относиться с добром и уважением ничего плохого друг другу не писать. #друзья #хорошие #комментарии #только #лайк #косметика #позитив

A post shared by KSENIYA ⋆ DURST✖️ (@kseniyadurst) on Dec 19, 2016 at 6:57pm PST