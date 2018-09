Улиците на Париж днес са затворени за автомобили и мотоциклети и са изцяло на разположение на пешеходците в четвъртия "Ден без автомобили", предаде Франс прес.

Забраната е в сила от 10 до 17 ч. местно време и не важи за колите на спасителните служби и на хората с увреждания, за туристическите автобуси и такситата.

Paris bans cars for the day, asks Europe to join in https://t.co/wNGu6hwS0f There are no cars on the roads of Brussels and Paris on Su... pic.twitter.com/0A8PV3nsNf

Целта на Деня без автомобили е публичното пространство да стане по-спокойно, по-приятно и по-малко замърсено, се посочва в сайта на парижкото кметство. То обяви в петък, че от 7 октомври четири района в центъра на Париж ще бъдат затворени за автомобили една неделя в месеца. Изключение ще правят големите пътни артерии, минаващи през тях.

По данни на кметството автомобилното движение във френската столица е намаляло с 6 процента между 2017 и 2018 г. и замърсяването на въздуха е намаляло със сходни стойности.

Кметовете на Париж Ан Идалго и на Брюксел Филип Клоз вчера предложиха да се обяви европейски ден без автомобили, напомня БТА.

Paris bans cars for the day, asks Europe to join in: There are no cars on the roads of Brussels and Paris on Sunday. On the eve of the event, the mayors of the two cities called for all of Europe to follow suit and hold an annual vehicle-free day. https://t.co/XjSJCkB9QY pic.twitter.com/85MWnvstls