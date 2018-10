Еврокомисарят по разширяването Йоханес Хан заяви, че огромното мнозинство от гражданите на Македония са казали „да“ на Договора от Преспа и на евроатлантическото бъдеще на страната. Той изрази надежда, че политиците ще се отнесат с необходимата отговорност и ще последват волята на народа.

В същото време дипломатически източници от Брюксел се надяват, че опозицията от ВМРО-ДПМНЕ "ще бъде по-конструктивна от досега" и че ще подкрепи институционалната процедура.

Гръцкият премиер Алексис Ципрас проведе телефонен разговор с македонския си колега Зоран Заев. Той го поздрави за „смелостта и решителността му“ да изпълнява Договора от Преспа.

В изявление на гръцкото външно министерство също се подчертава, че голямото мнозинство от излезлите да гласуват на референдума са казали „да“ на споразумението.

Единствено основната опозиционна партия „Нова демокрация“ се обяви против Договора, който смята за вреден за Гърция, и обеща, че ще работи срещу него.

В Република Македония се проведе референдум, на който гражданите трябваше да отговорят на въпроса дали одобряват започването на преговори за членство в НАТО и ЕС чрез приемането на Договора с Гърция, който бе подписан на 17 юни в Преспа.

Генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг приветства резултата от референдума и призова всички политически страни да използват тази историческа възможност.

"Приветствам гласуването с "да" на референдума", заяви Столтенберг в Тwitter, въпреки че избирателната активност не беше достатъчно висока.

"Призовавам всички политически лидери и партии да се ангажират конструктивно и отговорно, за да използват тази историческа възможност. Вратата на НАТО е отворена, но трябва да бъдат изпълнени всички национални процедури", заяви Столтенберг.

