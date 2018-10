Съпругата на британския принц Уилям – Кейт Мидълтън, се връща към изпълнението на обществените си задължения след 6-месечен „отпуск по майчинство“.

СНИМКИ ВИЖТЕ ТУК

При първата си изява херцогинята посети училище, което дава възможност на израснали в града деца да разберат повече за природата и живота извън големия град. От двореца Кенсингтън публикуваха в акаунта си в Twoitter очарователни снимки от срещата на Катрин с малките възпитаници на училището "Сейнт Стивън", пише dariknews.bg.

📖 Storytime with @SCTrust St Stephen's School as The Duchess of Cambridge joins children to listen to the Monkey Queen over a drink🥤 pic.twitter.com/9DaxNGhUHl