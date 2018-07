Снимка на усмихнатия принц Джордж беше публикувана от британското кралско семейство във връзка с петия рожден ден на правнука на кралица Елизабет Втора, който ще бъде отпразнуван днес, предаде БТА.

СНИМКИ НА ПРИНЦ ДЖОРДЖ

Джордж, най-голямото от трите деца на херцозите на Кембридж принц Уилям и Катрин, беше фотографиран в градината на дома им в Кларънс хаус в централен Лондон. Снимката е направена след кръщенето на братчето му Луи по-рано този месец.

The Duke and Duchess of Cambridge are very pleased to share a new photograph of Prince George to mark his fifth birthday – thank you everyone for your lovely messages 🎈



📷 @mattporteous pic.twitter.com/KJ4c73ospG