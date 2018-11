Товарният самолет Боинг 747 е излязъл от пистата на летище Халифакс в източната част на Канада, причинявайки леки наранявания на четиричленния екипаж и предизвиквайки временно затваряне на летището.

BREAKING : Airport confirming that their Emergency Operations Centre has been activated in response to a 747 cargo aircraft that went off the end of Rwy 32 earlier this morning upon landing. 5 people on board, no reported injuries at this time. pic.twitter.com/wRIcRo9urh