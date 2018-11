Безпилотният апарат на НАСА снощи успешно кацна на Марс, за да започне двугодишната си мисия като първото съоръжение, предназначено да изследва дълбоката вътрешност на планетата. Днес НАСА пусна първите снимки на новия апарат от повърхността на Марс.

"Сондата изпрати сигнали до Земята, показвайки, че нейните слънчеви панели са отворени и събират слънчева светлина върху повърхността на Марс", съобщи НАСА.

Погледът на InSight е насочен към плоска, равна повърхност, наречена Платото Елизия. То е разположено на 4 градуса северно от екватора на планетата и е избрано, защото представлява равнинен район. Там са разположени вулкани, а също така съществуват и дълбоки падини. Но работното пространство на лендроувъра е под повърхността, където ще изследва дълбокия Марс в дълбочина. На снимката могат да се видят и част от сондата и купчина от частици прах върху капака над камерата.

NASA’s spacecraft that just landed on the surface of Mars - InSight acquired this image of the area in front of the lander using its lander-mounted, Instrument Context camera (ICC). #MarsLanding pic.twitter.com/ndA5FcQKMD — US Embassy Ghana (@USEmbassyGhana) November 27, 2018

Ръководителят на проекта Том Хофман каза, че неговият екип вече може да си почине малко, защото знае, че със ссоларната система всичко е наред и че зарежда батериите.

"Сега следва вълнуваща нова глава за InSight: операции по повърхността и начало на инсталирането на инструменти за проучване на Марс", добави той.

There’s a quiet beauty here. Looking forward to exploring my new home. #MarsLanding pic.twitter.com/mfClzsfJJr — NASAInSight (@NASAInSight) November 27, 2018

InSight носи инструменти, които ще измерват температурата на планетата и сеизмичните явления, които засега не се измерват никъде другаде освен на Земята. В разредената атмосфера на Марс космическият апарат навлезе със скорост от 19 795 километра в час.

After seven months of traveling through space, #InSight successfully landed on Mars. Congratulations to the @NASA and all the European partners of the project. We can achieve a lot when we work together! https://t.co/JyPeEPRQR2 — Guy Verhofstadt (@guyverhofstadt) November 27, 2018

Последва кацане със 123 километра, забавено от атмосферата, гигантски парашут и ракети. Седем минути по-късно трикракото въздухоплавателно средство леко се приземи в центъра на празната равнина, разположена близо до екватора на Марс.

Сондата ще прекара 24 месеца на Марс, което е около една марсианска година, снимайки и изпращайки сеизмични и температурни данни, за да хвърли светлина върху тайните на произхода на Марс, което след това може да се изясни и произхода на Земята и другите твърди планети във вътрешния кръг на Слънчевата система.