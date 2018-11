Експлозия и пожар в близост до химическа фабрика в Северозападен Китай убиха 22 човека и раниха още толкова, заявиха местните власти, цитирани от БГНЕС.

Инцидентът е станал на 200 км северозападно от Пекин и в него са изгорели 50 камиона.

Ранените са били откарани в болницата за лечение след взрива, който според властите е станал около 00:41 ч. местно време.

