Какво става, когато германски месар открие хотел? Получава се кошмар за вегетарианците, тъй като гостилницата е тематична и е изцяло посветена на наденичките, съобщава Ройтерс, цитирана от БТА.

Агенцията описва интериора на странния баварски хотел, в който възглавниците по леглата са с формата на братвурстове и най-различни колбаси висят от тавана.

Номерата на стаите са изписани върху сатъри, като дори и сапуните са с формата на наденички.

Would you like to stay in a sausage-themed hotel? pic.twitter.com/fa9JqC7QsL