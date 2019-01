Най-малко 9 души са били ранени, след като триетажна жилищна сграда в Хага се срути след предполагаема експлозия на газ, предаде БТА. Според пожарната служба 7 души с наранявания са били отведени в болница, а на двама е била оказана помощ на място. Трима са били спасени от отломките.

Полицията посочи, че инцидентът вероятно е бил причинен от газова експлозия, отбелязва ДПА. Към момента няма данни инцидентът да е свързан с тероризъм, обявиха от полицията.

A heavy explosion in The Hague's Van der Heijdenstraat has destroyed multiple houses. Number of casualties, cause of the explosion, etc. unknown. https://t.co/K6xJTdYq5N

Според пожарникарите поне още един човек все още е под развалините. Той е жив и с него е установен контакт. Спасителни екипи и специално обучени кучета претърсваха руините за затрупани хора.

Three people pulled from the rubble after house blows up in the Hague

The city’s police department of aviation tweeted to say it was a “presumed gas explosion”. pic.twitter.com/qy7WxQbDAN