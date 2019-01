Жители на едно от предградията на Маями подали сигнал за пропадане на пътното платно. Когато погледнали в дупката, работниците от Пътната служба видели тунел и електрически кабел. Повикали полицията и ФБР.

12 убити при опит за въоръжен обир в Бразилия

Оказало се, че 50-метровият тунел води към клон на една от най-големите банки в САЩ. Очевидно, част от тавана му пропаднала заради дъждове и тежестта на преминаващите коли.

В тунела били открити кирка, въже и малка вагонетка, с която била изкарвана изкопаната пръст. Евентуалните обирджии все още не били проникнали в сградата на банката.

Whoever was responsible for the tunnel did not penetrate the bank. https://t.co/aAq7zoydwD