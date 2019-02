Полицейска блокада спря работата на едно от най-големите летища в Австралия – това в Брисбън, след като мъж размаха нож в едно от заведенията на аерогарата, а след това заплаши с бомба, предаде БГНЕС.

Man charged after Brisbane Airport's international terminal was shut down when he allegedly threatened a woman with a knife. The 50-year-old man has been charged with one count each of contravene a domestic violence order, stalking with a weapon, stealing & serious assault police pic.twitter.com/Myk3j7ViuC