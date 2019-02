Разпространиха снимка на мистериозния Сергей Федотов. Великобритания официално включи обвинявания в шпионска дейност руснак сред заподозрените в отравянето на Сергей Скрипал. Името на същия човек беше намесено в случая с отравянето на българския оръжеен търговец Емилиан Гебрев през 2015 г.

Във Великобритания Федотов е влизал под друго име - Денис Сергеев. Според известен раследващ сайт, той е руски офицер от военно разузнаване.

СЛУЧАЯТ „СКРИПАЛ”: Какво се знае за мистериозния агент Федотов?

Bellingcat previously confirmed that a third GRU officer was present in the UK during the time Sergey and Yulia Skripal fell into a coma, after what the UK authorities said was a deliberate poisoning with Novichok.