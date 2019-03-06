Екипи на военноморските сили ще го обезвредят днес
Невзривен боеприпас беше намерен при изкопни работи в квартал "Левски" във Варна във вторник. Екип на военноморските сили веднага прибра боеприпасът.
„76-милиметров снаряд, силно корозирал. Поне 30-40 години е бил под земята”, обясни контраадмирал Митко Петев.
Откриха невзривена бомба във Варна (СНИМКИ)
По думите му снарядът не е бил опасен, тъй като е бил без взривател.
Контраадмирал Митко Петев обясни, че до обяд днес ще бъде подриван.
Репортер: Искра Урумова
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