Невзривен боеприпас беше намерен при изкопни работи в квартал "Левски" във Варна във вторник. Екип на военноморските сили веднага прибра боеприпасът.

„76-милиметров снаряд, силно корозирал. Поне 30-40 години е бил под земята”, обясни контраадмирал Митко Петев.

Откриха невзривена бомба във Варна (СНИМКИ)

По думите му снарядът не е бил опасен, тъй като е бил без взривател.

Контраадмирал Митко Петев обясни, че до обяд днес ще бъде подриван.

Репортер: Искра Урумова

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