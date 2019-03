Доналд Туск ще препоръча на европейските лидери да дадат дълга отсрочка на Великобритания за Brexit. Председателят на Европейският съвет съобщи, че ще апелира към 27-те, за да ги „склони да дадат дълъг период от време на Великобритания, за да преосмисли стратегията си за Brexit и изгради консенсус”.

During my consultations ahead of #EUCO, I will appeal to the EU27 to be open to a long extension if the UK finds it necessary to rethink its #Brexit strategy and build consensus around it.