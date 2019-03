В центъра на Белград националистическата Сръбска радикална партия (СРП) на Воислав Шешел проведе протестен поход по случай 20-та годишнина от началото на въздушните удари на НАТО върху бивша СР Югославия, на който бяха запалени знамена на САЩ, ЕС и НАТО, съобщава скопският телевизионен канал “24 Вести“, цитиран от „Фокус”.

Twenty years after NATO intervened to stop Serbia's onslaught in Kosovo, Belgrade is commemorating the victims of what it says was an "aggression" and Kosovo is hailing the start of national liberation. https://t.co/To0D0kIz35 pic.twitter.com/MsYer2NNHG