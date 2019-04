Група от турски водолази откри кораб на 3600 години, който може да се окаже най-стария откриван до сега, предава Анадолската агенция, цитирана от БГНЕС. Той се намира край бреговете на южната турска провинция Анталия.

Корабът, който е датиран от 1600 г. преди новата ера е бил открит край западните брегове от екип на Департамента по подводно проучване на Университета в Анталия. Той е дълъг 14 метра и е бил открит на дълбочина 50 метра с 1.5 тона медни кюлчета в него.

Губернаторът Мюнир Каралоглу описа откритието като единствено по рода си в подводната археология и казва, че този кораб е „Гьобекли тепе” на подводния свят. „Гьобекли тепе” е най-стария познат мегалит в света и често се определя като кота нула на човешката история.

