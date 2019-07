Протестиращи срещу местното правителство на Хонконг се опитаха да влязат в сградата на регионалния парламент. Демонстрантите счупиха прозорци на сградата, съобщават Франс прес и Ройтерс.

Protesters in Hong Kong are trying to break into a government building, using a metal cart as a battering ram. The escalation comes ahead of a planned demonstration marking the anniversary of the city's return to Chinese rule: https://t.co/ipCzKtcyju pic.twitter.com/7ouG1I4Px5

Полицията се намеси и използва сълзотворен газ срещу протестиращите. Във вътрешността на парламента се виждат полицаи от силите за борба с безредиците.

Footage from Hong Kong shows protesters trying to break into the Legislative Council building using a metal trolley.



They're calling for the withdrawal of an extradition bill that would allow suspects to face trial in mainland China.



More here: https://t.co/uCpGNRU3zg pic.twitter.com/7idnMDml3x