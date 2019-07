Самолет кацна извънредно на летище „Шереметиево” след сигнал за дим в кабината. Пътниците са евакуирани. Осем души са ранени, като петима от тях – по-тежко, предаде БГНЕС. Боингът е изпълнявал полет от Москва до Ереван.

Eight passengers were injured while evacuating a Boeing 737 aircraft in Moscow’s Sheremetyevo airport after midnight on July 19. https://t.co/oIsLT7EfsC pic.twitter.com/LH9ROi0Ejw