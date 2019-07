Сицилианският вулкан Етна изригна тази нощ, предаде БТА. Лава се стича по югоизточния склон на вулкана и достигна на километър и половина от мястото на изтичането.

Here’s what I can see from our little cottage in Sicily tonight: #Etna let us walk up her north face today listening to her rumbles and bangs today. Tonight, visibly, she’s getting feisty.



