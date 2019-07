"Не вярвам, че четиримата конгресмени са способни да обичат нашата страна. Те трябва да се извинят на Америка (и Израел) за ужасните неща, които са казали". Това заяви американският президент Доналд Тръмп в пост, публикуван в неговия официален акаунт в Twitter.

I don’t believe the four Congresswomen are capable of loving our Country. They should apologize to America (and Israel) for the horrible (hateful) things they have said. They are destroying the Democrat Party, but are weak & insecure people who can never destroy our great Nation!