Един човек загина след като малък самолет се разби в канадската провинция Алберта, съобщава телевизия CBC, цитирана от БГНЕС.

The images of the plane wreckage in the Athabasca River were taken from Highway 16, a few kilometres east of Jasper.



Photos: @MarcALavoie /Radio Canada



Full story: https://t.co/jeB0moqaTp pic.twitter.com/z3YUJLQiuH