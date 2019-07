Английският чернокож студент Никълъс Узока изкара дисертацията си от 10 хиляди думи на рап, като получи отлична оценка, съобщава БТА.

Рапърът Криско ще става баща (ВИДЕО+СНИМКИ)

Students raps his entire 10,000 word dissertation and gets a first. https://t.co/ctnwxwtzYt pic.twitter.com/o7lfJUL3Qv