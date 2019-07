150 Дядо Коледовци от целия свят оставиха у дома своите елени и елфи, за да направят ранна подготовка за празника в рамките на традиционния си конгрес в Дания, предаде БТА.

150 Santas from around the world hopped in their sleighs and met at the 62nd World Santa Claus Congress in Denmark on Monday. The Santas will take part in a number of Christmas-related activities during the four-day celebration - like parades and a Santa obstacle course run. pic.twitter.com/uykRrl12b9

Старците, дошли от далеч, включително от Япония и Салвадор, присъстват на своя 62-ри световен конгрес в Копенхаген. Това е 4-дневно събитие, свързано с тяхно шествие по улиците в Копенхаген, къпане в морето и турнир по футбол.

Конгресът, чието първо издание е през 1957 г., винаги се провежда в най-стария увеселителен парк в света – „Бакен” в предградията на Копенхаген.

