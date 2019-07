Предполагаем метеорит с размерите на футболна топка се разби в кално оризово поле край село в източната част на Индия, съобщава БГНЕС. Скалата, която се приземи в село Махадева в щата Бихар, е с тегло от 13 килограма и има свойствата на магнит, посочва в изявление губернатора на щата.

В момента космическата скала е изложена в музея на Бихар, но ще бъде транспортирана до научния център „Шрикришна“ за анализ, където ще бъде потвърдено със сигурност дали става дума за метеорит, заяви губернатора Нитиш Кумар.

Add this article about a suspected meteor crash in India to your #SummerReading list! https://t.co/rKZ7YtVNp6

Въпреки че изглеждат като обикновено парче скала, метеоритите често са доста по-тежки и външната им обвивка е обгорена и изглежда „по-блестяща“. Освен това те имат и магнитни свойства.

That feeling when you catch this incredible photo of a meteor soaring past India—entirely by accident. More here: https://t.co/LO4BxurRkE

📸: Prasenjeet Yadav pic.twitter.com/l4Oivt20tO