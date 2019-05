Зрелищно изгаряне на метеорит беше заснето от камери в Южна Австралия.

Полицията в градчето Маунт Гамбиер разпространи записи, на които се вижда яркото навлизане на болида в земната атмосфера и изгарянето му.

This was the remarkable scene in Australia, as a "fireball" believed to be a meteor lit up the night sky 😲 [Tap to expand] https://t.co/oBhohvfykn pic.twitter.com/FgztZYlrj2

Според астрономите космическото тяло е било не по-голямо от едро парче чакъл.

Here's something you wont see every day! Adelaide was the scene for a stunning light show last night, as a meteor broke through the earth's atmosphere. The moment lasted just seconds, but witnesses say its something they'll never forget @9NewsAdel pic.twitter.com/sRjfhDxc1V