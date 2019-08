Президентът на САЩ Доналд Тръмп стана дядо за десети път, след като неговият син Ерик обяви снощи, че жена му е родила момиченце, предаде БТА.

"Лара Тръмп и аз се радваме да посрещнем на този свят Каролина Дороти Тръмп. Вече те обичаме!", написа в Twitter Ерик, който е вторият от тримата синове на президента на САЩ.

Бебето е десетото внуче на 73-годишния Доналд Тръмп, който е баща на пет деца от три различни жени.

Първите му две деца - синът Доналд младши и дъщерята Иванка - имат съответно пет и три деца, а Ерик и съпругата му Лара вече имат един син.

.@LaraLeaTrump and I are excited to welcome Carolina Dorothy Trump into the world. We love you already!