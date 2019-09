R&B дивата Бионсе навършва 38 г. А след дълги години в музикалния бизнес напълно заслужено носи короната си на Кралица в жанра.

Бионсе е родена на 4 септември 1981 г. в Хюстън, Тексас. Като малко момиче ходи на уроци по танци, където една от инструктурките забелязва нейния талант. На 7 години Бионсе изпълнява „Imagine“ на Джон Ленън в шоу за таланти и печели награда. В продължение на две години е солист на църковен хор.

Happy Birthday Beyoncé! In celebration of #BeyDay, we’re livestreaming the largest collection of Queen Bey’s official videos available anywhere.



Post about them using #HappyBirthdayBeyoncé. https://t.co/TtrLyQPtSz. pic.twitter.com/FHbHEU8iS3