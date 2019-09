Властите започнаха безпрецедентна подготовка по изваждането на една от най-големите бомби, използвани от Великобритания по време на Втората световна война, предад БТА. Тя е била намерена в полския пристанищен град Швиноуйшче по време на изкопни работи.

Властите още не са определили дата за изваждане и обезвреждане на петтонната бомба. Няма опасност за жителите.

