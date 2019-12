Президентът на САЩ Доналд Тръмп отмени планирана заключителна пресконференция, насрочена след срещата на върха на НАТО, след два дни на остри спорове със съюзници. "Когато приключат днешните срещи, ще се отправя обратно към Вашингтон. Няма да правим пресконференция при закриването на НАТО, защото направихме толкова много през последните два дни. Безопасни пътувания за всички!", написа Тръмп в Twitter.

....When today’s meetings are over, I will be heading back to Washington. We won’t be doing a press conference at the close of NATO because we did so many over the past two days. Safe travels to all!