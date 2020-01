Един човек беше убит, а трима бяха тежко ранени при стрелба в центъра на канадската столица Отава, на около километър от сградата на парламента, предаде БТА.

1 dead, 3 injured in this morning's Gilmour Street shooting.



Police say the shooter remains at large.



We continue to update our story here: https://t.co/ClMh3Po9k8 #ottnews #Ottawa pic.twitter.com/eFWaeltbDK