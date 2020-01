След горските пожари, засягащи огромни горски площи, Австралия беше обхваната от бури. Въпреки че е необходимо да вали още доста, за да изгаснат пожарите, дъждът беше посрещнат с радост.

В някои райони на Нов Южен Уелс дори имаше наводнения, а местните разказаха, че това не се е случвало от няколко години.

Heavy rain fell across parts of fire-ravaged eastern Australia this morning, with more wet weather forecast, giving some relief following months of catastrophic blazes fuelled by climate change. | https://t.co/zjdSZxdvdD pic.twitter.com/VG1wxhir7t

Бурята помогна да се разпръсне димът над Мелбърн, където нивата на замърсяване достигнаха до опасни нива през последните дни.

Residents cheered as heavy rain swept across parts of Australia's east coast on Thursday, bringing relief to drought-stricken areas that have also been threatened by wildfires. pic.twitter.com/cHi0cp0Qtl