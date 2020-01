Вратарят на "Манчестър Юнайтед" Серхио Ромеро катастрофира в понеделник, съобщават световните медии. Играчът забил луксозната си кола на стойност 200 000 евро в мантинела. Инцидентът станал на път в близост до тренировъчната база на клуба в Карингтън.

Ромеро загубил контрол върху автомобила си и излязъл извън пътя. От клуба потвърдиха, че играчът не е пострадал и дори се е присъединил към съотборниците си за тренировката.

Manchester United goalkeeper, Sergio Romero, has been involved in a car crash close to Carrington this afternoon. Doesn't look good 😳 pic.twitter.com/Tzz3pa1Osg

Този сезон аржентинецът игра в девет мача на "Манчестър Юнайтед" и успя да опази врата си почти суха - допусна само два гола.

Sergio Romero, the @ManUtd goalkeeper, is unhurt despite being involved in a car accident near the club's training ground.



The 32-year-old took part in training at United's Carrington base on Monday morning as normal after crashing his vehicle. pic.twitter.com/FLtnDjjOG1