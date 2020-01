Най-малко 10 души бяха убити и над 100 ранени в понеделник при инцидент в Етиопия. Дървена трибуна за зрители се срути по време на православния християнски празник Богоявление в етиопския град Гондар, казаха лекари пред АФП, цитирани от БГНЕС.

This violation is not in #Libya or #Yemen it is @Ethiopia against #Epiphany of #Orthodox #Church festive. Respect the peoples right #PMAbiy pic.twitter.com/IwE6FiOiWD