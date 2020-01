Преди 1/4-финалния си двубой от Australian Open ракета №2 в света Новак Джокович излезе на корта, отдавайки необходимата почит към баскетболната легенда Коби Брайънт, предаде Gong.bg .

Снимка: Getty Images

'He was my mentor and friend. When I needed advice and support he was there'



An emotional Novak Djokovic wears a jacket bearing Kobe Bryant's number as he fights back the tears during Australian Open tribute to NBA star. 😢 pic.twitter.com/sAfJMHbSwH