След официалната церемония по раздаването на наградите БАФТА цяло съзвездие холивудски знаменитости се събра на афтърпарти в шикозен лондонски клуб.

СНИМКИ ОТ ЦЕРЕМОНИЯТА ВИЖТЕ ТУК

Irina Shayk com Edward Enninful no evento da British Vogue em parceria com a Tiffany & Co. Fashion and Film Party no Annabel's em Londres, Inglaterra, 02 de Fevereiro. pic.twitter.com/swm7Cc2KLy — ISBR MÍDIAS (@MidiasISBR) February 3, 2020

Погледите на купона събраха бившата вече двойка Ирина Шейк и Брадли Купър. Двамата пристигнаха поотделно и дори папараците не успяха да ги уловят в обща компания. Руската красавица блестеше с стилна рокля, чиято горна част представляваше мрежа от кристални висулки.

По-късно изпълнителят на главната роля в „Роди се звезда” се присъедини към Робърт де Ниро и Лора Дърн на друго парти, организирано по повод раздаването на призовете на Британската филмова академия.

Освен Брадли и Ирина, на двете събития присъстваха още куп звезди, сред които Скарлет Йохансон, Виктория Бекъм, Марго Роби, Чарлийз Терон, Риана.

Rihanna looks worse for wear as she leaves Bafta afterparty https://t.co/HHI5GyFkeQ pic.twitter.com/VuKS9yrEMY — The Scottish Sun (@ScottishSun) February 3, 2020

Редактор: Маргарита Стоянчева

📸 | Scarlett at the Netflix BAFTA after party with her agent, Laura Dern, Robert De Niro and Adam Driver 💖 pic.twitter.com/UUs15yr8WL — Scarlett Johansson Fanpage (@ScarlettForum) February 3, 2020

📸 | Scarlett Johansson attends the Netflix BAFTA after party at Chiltern Firehouse 💖 pic.twitter.com/pQ7YSFjFVc — Scarlett Johansson Fanpage (@ScarlettForum) February 3, 2020

Saoirse Ronan na after-party do BAFTA!🌹 pic.twitter.com/flRBbwjilw — Saoirse Ronan BR Mídias (@srbrmidias) February 3, 2020