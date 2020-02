Спецчастите са претърсили обстойно четирите етажа на търговския център в Корат, но не са открили стрелеца и заложниците му, съобщи РИА Новости.

Специалните части на Тайланд са проверили и четирите етажа на основната част на сградата на търговския център "Терминал 21" и не откриха стрелеца, който уби 20 души, или заложниците му, съобщи английската онлайн версия на вестник „Khaosot”.

Огромната сграда на търговския център се състои от няколко части, включително паркинг за автомобили на няколко нива.

BREAKING: Heavy gunfire erupts at shopping mall in Thai city of Nakhon Ratchasima; reports of 'many' dead pic.twitter.com/mtQRGR0iid