Четирима души загинаха при разбиването на малък туристически самолет в южната част на Франция, съобщи БГНЕС.

Инцидентът със самолета в Истанбул - заради поредица от грешки (ВИДЕО+СНИМКИ)

via @PerilofAfrica Four Killed in Tourist Plane Crash in France - Report: According to France 3 TV channel, a tourist Piper PA 28-181 plane which was built in 1988, crashed on the Larzac plateau, between Millau and La Cavalerie, in the town of… https://t.co/Thunrhpne4 pic.twitter.com/vKqu9xeBm7