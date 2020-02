Тежък инцидент хвърли сянка върху тазгодишното издание на НАСКАР класиката Дейтона 500.



Масова катастрофа в последната обиколка завърши със сериозни наранявания за пилота Райън Нюман, пише Дарикнюз.

42-годишният пилот и неговият Мустанг с номер 6 бяха на първото място метри преди финала.

Борещите се за победата Дени Хемлин и Райън Блейни се удариха зад Нюман, в резултат на което колата на Блейни подпря тази на водача и го изпрати в предпазната стена на овала с над 250 км/ч.

Мустангът се преобърна във въздуха, беше ударен от още една кола, докато още беше във въздуха, след което се подпали.

Екрани от черен плат бяха издигнати около смачканата кола на Нюман, докато лекари и пожарникари го вадеха от пилотското място.

Според вицепрезидента на НАСКАР Стив О'Донъл, състоянието на Райън Нюман е сериозно, но не се счита за животозастрашаващо.

Победител в класическата надпревара за втора поредна година стана Дени Хемлин, след като с фотофиниш беше определено, че е изпреварил със сантиметри Блейни.

Шефът на отбора на Хемлин Джо Гибс се извини, че е започнал да се радва и да празнува, докато на Нюман все още се е оказвала помощ и не е било ясно какво е състоянието му.

